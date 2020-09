Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 29 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Questo periodo parla d’amore. Molti di voi hanno recuperato a pieno il sentimento e ora vi sentite più innamorati che mai...

VERGINE

Dovreste arrabbiarvi più spesso, per non accettare sempre tutto passivamente. La diplomazia non sempre è la strategia migliore.

CAPRICORNO

Non prendetevi troppo sul serio oggi: l’autoironia, spesso, è l’arma migliore per vivere in armonia con chi vi è accanto. Provare per credere!

