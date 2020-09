Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

29 settembre 2020

Oroscopo del Corriere di martedì 29 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Oggi avete voglia di parlare senza peli sulla lingua. A volte siete stanchi di essere diplomatici e vorreste dire quello che avete dentro.

LEONE

Quando si tratta di amare, sapete aprire il vostro cuore. Guai però a tradirvi o prendervi in giro: potreste diventare persino aggressivi.

SAGITTARIO

Il tempo, per voi, è una risorsa preziosa. Cercate di capire se e quanto ne sprecate inutilmente per decidere, poi, come intervenire.



