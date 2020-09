Oroscopo del Corriere: Toro, Vergine e Capricorno, le previsioni per oggi domenica 27 settembre 2020

Le previsioni per i segni di terra

Oroscopo del Corriere di domenica 27 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Vediamo cosa dicono le stelle.

TORO Dovresti essere in ottima salute oggi. Ti senti particolarmente in forma e il tuo aspetto probabilmente fa trasparire questo surplus di energia.

VERGINE Non dilapidate il vostro patrimonio in qualcosa di futile: la cosa più bella è donare, fatevi tentare dal comprare un regalo per qualcuno a cui tenete.

CAPRICORNO Conversazioni piacevoli e interessanti, comunicazione chiara e aperta.Gli incontri potrebbero portare importanti spunti per nuovi progetti.

