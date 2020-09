Oroscopo del Corriere: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni per oggi domenica 27 settembre 2020

Le previsioni per i segni di fuoco

Oroscopo del Corriere di domenica 27 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Vediamo cosa dicono le stelle.

ARIETE L'affetto fiorisce nelle relazioni strette mentre vi sintonizzate con i pensieri, i sentimenti, i bisogni e i desideri di coloro che vi circondano.

LEONE Un progetto al quale vorresti partecipare rischia di sfumare: non darti per vinto e prova a capire se puoi fare qualcosa per cambiare la situazione.

SAGITTARIO Oggi dovrebbe essere un giorno da dedicare interamente agli scambi di informazioni. La sera, per distrarvi, partecipate a un evento che vi tenga su!

