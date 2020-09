Cancro, Scorpione e Pesci: oroscopo del Corriere di oggi sabato 26 settembre 2020

Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua

25 settembre 2020

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 26 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali di acqua per la giornata. Vediamo cosa dicono le stelle.

CANCRO Avere delle certezze nella vita è fondamentale, ma, per quanto possa sembrare un paradosso, fate sempre in tempo a cambiarle. Non siate testardi!

SCORPIONE Desideri contrastanti all'orizzonte: è possibile che vi dobbiate scontrare con il partner o con altri membri della famiglia per alcune situazioni.

PESCI La febbre del sabato sera non scatta nella vostra testa. Pazienza, niente di grave. Vorrà dire che trascorrerete le vostre ore godendovi la tranquillità.

