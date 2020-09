Toro, Vergine e Capricorno: oroscopo del Corriere di oggi sabato 26 settembre 2020

Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra

25 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 26 settembre 2020: Toro, Vergine, Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Vediamo cosa dicono le stelle.

TORO Vedervi con la testa altrove alla lunga può stancare chi deve vivere accanto a voi: provate a concentrarvi su quello che state facendo.

Cancro, Scorpione e Pesci: oroscopo del Corriere di oggi sabato 26 settembre 2020

VERGINE I problemi non mancano, ma il modo in cui si affrontano spesso fa la differenza. Oggi tocca a voi fare il primo passo: non aspettate sempre gli altri.

CAPRICORNO Non lasciatevi tentare dai retropensieri e usate il cervello: va bene tenere gli occhi aperti, ma la cultura del sospetto non ha mai fatto bene a nessuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.