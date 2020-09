Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 25 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Cercate di non pretendere troppo dalla vita oggi, perché non è la giornata ideale: accontentatevi di poco o nulla, provate ad andare avanti.

SCORPIONE

Comincerete la giornata con un obiettivo chiaro in testa ma, come accade spesso, potreste incontrare degli ostacoli sul vostro cammino.

PESCI

Equilibrio è la parola del giorno e per fortuna anche la condizione base della vostra vita, almeno per il momento. Tutto fila liscio, come da programmi.



