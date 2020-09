Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 25 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

La praticità sarà alla base di una giornata forse povera di grandi emozioni, ma piena di spine. Dovete districarvi tra mille situazioni.

BILANCIA

Non mettete tutto in discussione, se per un solo momento vi capiterà di “sentire” meno trasporto per la persona che amate da una vita.

ACQUARIO

Tanti dubbi condizioneranno inevitabilmente la vostra giornata. E riguarderanno soprattutto l'aspetto sentimentale della vostra vita.

