Oroscopo del Corriere di venerdì 25 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle

ARIETE

Quando le cose si mettono male al lavoro, non sfogatevi in casa, perché a quel punto riuscireste a rovinare anche la sfera privata. Cercate solo sorrisi.

LEONE

Non è il momento di perdersi in chiacchiere o in mille ragionamenti: se dovete agire, fatelo in fretta. A volte pensare troppo non è un bene.

SAGITTARIO

Entusiasmo da contenere. Lo spirito positivo è fondamentale, ma schiacciare il piede sull’acceleratore senza mai frenare può nuocere.



