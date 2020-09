Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 24 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

È possibile che una notizia vi scombussolerà i piani della giornata: se desiderate serenità, sappiate che può andare diversamente.

BILANCIA

Serviranno tutte le vostre doti comunicative per evitare uno scontro. Cercate di far valere le vostre idee senza prevaricare sugli altri.

ACQUARIO

Oggi riposare sarà un miraggio, ma non tanto per gli impegni che avete, ma per la produzione costante ed eccessiva di pensieri.

