Oroscopo del Corriere di giovedì 24 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

L'aiuto della Luna vi consentirà di portare a termine tutti i progetti che avete in mente per la giornata, se utilizzate le strategie giuste.

VERGINE

La vostra forza sarà lo spirito positivo: i problemi non mancheranno, ma siete abituati a lottare e oggi sarete dotati dell'energia per affrontarli.

CAPRICORNO

Fingere di essere qualcuno che non si è alla lunga è un gioco ingestibile. Cercate di tornare voi stessi, allora: esprimete le vostre opinioni!



