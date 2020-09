Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Essere esuberanti e avere voglia di fare non è un peccato, l’importante è ricordarsi che anche il partner desidera le vostre attenzioni.

SCORPIONE

Non dovete temere che i vostri progetti non vadano in porto. Solo dopo aver tentato potrete dire di aver sbagliato... intanto provate!

PESCI

Fare qualcosa di creativo vi può aiutare a gestire lo stress. Dedicatevi ad uno sport o a un hobby insieme ad una persona che vi fa stare bene.



