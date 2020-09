Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

22 settembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Non sempre tutto può andare secondo i vostri desideri, ma dovete imparare a fare buon viso a cattivo gioco di tanto in tanto.

BILANCIA

Carica e determinazione vi sono di aiuto per sfruttare al massimo tutte le occasioni che si presentano sul vostro cammino.

ACQUARIO

Non perdete troppo tempo in discussioni inutili. Ottimizzate le vostre energie per portare a termine dei progetti che vi stanno a cuore.

