Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

22 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Fate largo alle emozioni dedicando più tempo al partner e agli affetti più cari. Bisogna ricaricare le energie per ripartire alla grande.

VERGINE

La vita è fatta di alti e bassi, non può essere sempre tutto rose e fiori. L’importante è ricordarsi di non perdere mai il sorriso.

CAPRICORNO

In amore sapete quel che volete e come ottenerlo, ma non dimenticate di aggiungere sempre dolcezza e romanticismo nel rapporto.



