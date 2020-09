Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 22 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Cercate di mantenere la calma, altrimenti potreste avere reazioni esagerate. In amore potrebbero essere necessari dei chiarimenti.

SCORPIONE

Usate questa giornata per comunicare, per offrire tenerezza e per dissipare cattivi pensieri che a volte sono solo nella vostra fantasia.

PESCI

Siete così lunatici da non rendervi conto di quanto il vostro umore influenzi chi vi sta intorno. Cercate di non pensare solo a voi stessi.



