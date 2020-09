Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 22 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Ultimamente siete ipersensibili a tutti i giudizi. Dovete imparare a farvi scivolare le cose addosso e a non pensarci troppo.

VERGINE

Nell’ultimo periodo avete dovuto rallentare e rimandare la realizzazione di alcuni progetti importanti. Ora però è possibile recuperare!

CAPRICORNO

In amore, amicizia e lavoro, dovete porre attenzione ai vostri comportamenti per evitare errori per colpa della vostra scarsa tolleranza.



