Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

20 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 21 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco che cosa dicono le stelle.

TORO

La Luna continua il suo transito e tu sei più concentrato del solito sulla tua vita personale, sulla tua famiglia e sulla tua casa, meno sul lavoro.

VERGINE

Oggi si tende a desiderare un cambiamento di ritmo. Se le stelle non scuotono le cose, dovreste mettervi in moto per non annoiarvi troppo.

CAPRICORNO

Sentimenti contrastanti. La lotta interiore vede il desiderio di vivere in armonia con il partner contrapposto al bisogno di indipendenza.

