Oroscopo del Corriere di domenica 20 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco che cosa dicono le stelle.

TORO

Forse la vostra casa si sta trasformando nella piazza centrale della città. Avreste bisogno di tranquillità, ritagliatevi degli spazi per voi.

VERGINE

Anche se in circostanze normali saresti veloce ad agire, oggi dovresti essere più cauto. Non lasciare che l’istinto prevalga sulla ragione.

CAPRICORNO

Probabilmente hai avuto una settimana impegnativa e oggi potresti sentirti fuori posto. Riposare non è di tendenza, ma oggi è il giorno perfetto per farlo.



