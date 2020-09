Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 20 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non lasciatevi abbattere dal malumore degli altri. E non sentitevi responsabili di tirarli su di morale. Il loro stato d’animo è affar loro, non vostro.

LEONE

Ci sono molte questioni personali da risolvere oggi. Potreste ricevere una telefonata che vi terrà sulle spine o accorgervi di disagi economici.

SAGITTARIO

La fortuna è dietro l'angolo e con essa arriva il cambiamento. Comunque si manifesti, questa rivoluzione è destinata ad essere positiva.

