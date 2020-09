Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di sabato 19 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Il bicchiere può sembrare mezzo vuoto, ma solo a prima vista. Continuate a guardarlo e vedrete che tutto ad un tratto diventerà mezzo pieno.

SCORPIONE

Per quanto sembri folle, perché non pianificare quel viaggio che non vedevi l'ora di fare? L'avventura chiama, gli ostacoli si superano.

PESCI

Sei concentrato e attento ai dettagli e alcuni progetti di lunga data beneficiano di questa improvvisa scarica di energia e vengono completati rapidamente.

