Oroscopo del Corriere di venerdì 18 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

17 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 18 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di venerdì 18 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario

CANCRO

Segnali di stress all'orizzonte: non sapete cosa scegliere tra un lavoro accurato e qualche ora di tempo libero in più. Non fatevi influenzare da altri.

SCORPIONE

Il fascino è alla base del vostro successo odierno: è come se aveste una calamita in grado di attirare verso di voi la maggior parte delle persone.

PESCI

Provate a lavorare di fantasia, quando non avete a disposizione tutte le risorse necessarie per un progetto. Il tempo l’avete, azionate il cervello.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.