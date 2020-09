Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 17 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE Non sovraccaricatevi con il lavoro che compete ad altri. Fate il vostro e sarete comunque inappuntabili agli occhi dei vostri superiori.

LEONE La creatività sarà una costante di questa giornata. Indirizzandola nel modo giusto riuscirete a risolvere una questione professionale!

SAGITTARIO I battibecchi in fami- glia possono capitare, ma non abbuffatevi per sfogare lo stress. Ripagate sullo sport, piuttosto che sul cibo











