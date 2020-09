Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo del Corriere per oggi, martedì 15 settembre 2020

Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 15 settembre 2020 per quanto riguarda i segni zodiacali di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non imbarcatevi in una relazione fluida, e se ci siete già dentro trovate un modo per darvela a gambe. Chi vi ama vi seguirà.

LEONE

Simpatici ficcanaso! Non immischiatevi negli affari altrui, e se qualcuno si confida con voi, abbiate la cura di non rivelare ad altri ciò che dice.

SAGITTARIO

Grazie al vostro impegno, le vostre competenze accrescono di giorno in giorno: in ambito professionale siete una risorsa insostituibile.

