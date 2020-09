Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 14 settembre 2020

13 settembre 2020 a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre 2020 per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo cosa dicono le stelle.

ARIETE Oggi è un buon giorno per chiedere un aumento o considerare altri modi per incrementare il proprio reddito. I superiori saranno di umore ricettivo, tentare non costa niente.

LEONE Oggi potresti ricevere molti complimenti al lavoro: i segnali indicano che stai guadagnando molti punti e puoi mettere a frutto questa situazione.

SAGITTARIO Non date nulla per scontato: non tutto potrebbe essere come sembra. Fate attenzione ad avvicinarvi a chiunque appaia fin troppo cordiale.

