Gemelli, Bilancia e Acquario: l'oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 14 settembre 2020

13 settembre 2020 a

a

a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre 2020 per i segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario. Vediamo cosa dicono le stelle.

GEMELLI Strane e appassionate emozioni potrebbero farti venire la strana voglia di fuggire via. Questo sembra proprio un gran giorno per seguire il tuo istinto.

Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo del Corriere per oggi, lunedì 14 settembre 2020

BILANCIA Oggi potreste avere strani sogni e vivide premonizioni. Il vostro intuito opera ad alto livello: non sottovalutatelo, vi darà benefici.

ACQUARIO Potresti fare dei sogni intensi stanotte e scoprire che regalano ispirazione per progetti creativi, magari per riarredare o abbellire la tua casa. Non li liquidare come semplici sogni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.