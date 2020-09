Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

12 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ARIETE

Non guardate la Luna, oggi: pare ce l'abbia con voi! Non sarà una giornata facile tra malumori e battibecchi. Per scongiurare ogni pericolo rilassatevi!

LEONE

Magari vi sentite incompiuti e dentro di voi non avete ancora raggiunto l'optimum, ma ci sono segnali che vi proiettano verso la strada giusta.

SAGITTARIO

Se un progetto non è andato a buon fine, non rassegnatevi. Tornate indietro sui vostri passi e ripartite, saprete già quali errori non ripetere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.