Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

12 settembre 2020

Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario

TORO

Il movimento di Venere vi fa ammattire. Se avete la sensazione che tutto vada male, forse è perché avete una relazione che oggi non vi soddisfa.

VERGINE

Oggi andrete a caccia di amore: non si ottiene certamente all'improvviso, ma se saprete donare, non mancherà una ricompensa anche per voi.

CAPRICORNO

Non sentitevi in obbligo di alzarvi presto al mattino e organizzare la giornata di festa per voi e tutta la vostra famiglia. Oggi pensate soltanto a voi stessi.

