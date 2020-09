Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Vedrete del bello ovunque: intorno a voi si respira aria pulita e affronterete la giornata con uno spirito estremamente positivo.

BILANCIA

L'amore non è bello se non è litigarello: oggi fate vostro questo proverbio, quindi se ci sono discussioni, non mettete il muso. Farete pace!

ACQUARIO

Se vi affascina la magia, o magari un'altra cultura, oggi è l'occasione giusta per approfondire gli argomenti che suscitano il vostro interesse.



