Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 13 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Se piove dentro il vostro cuore, avete un paio di ombrelli a disposizione: quello grande è l'amore, quello più piccolo è la risata: proteggetevi!

SCORPIONE

La voglia di coccole supera quella di scatenarsi: nella vita capitano momenti così, in cui non si è particolarmente brillanti in gruppo.

PESCI

Il passato sarà un luogo meraviglioso nel quale tornare per rivivere i ricordi più belli: lasciatevi trasportare dalla nostalgia in qualunque modo.



