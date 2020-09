Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

11 settembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 12 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Giornata favorevole per intensificare i rapporti d'amicizia. Energici e propositivi, volete circondarvi di persone che vi facciano stare bene.

VERGINE

Siete così bravi a capire chi vi sta intorno e cosa sta accadendo, che riuscite a districarvi in qualunque situazione. Merito del vostro equilibrio.

CAPRICORNO

Saturno contro: purtroppo non è solo il titolo del film, ma anche la prospettiva della giornata. Non fasciatevi la testa: non andrà proprio tutto male.



