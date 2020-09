Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 11 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Se il lavoro comincia a sembrare più un peso che una gioia, potrebbe essere il momento di ripensare la situazione. Hai bisogno di spazio per evolverti.

SCORPIONE

Forse oggi ti senti un po' nervoso. La tua fiducia in te stesso è traballante e potresti sentire il bisogno di nuove sfide. Davanti avete compiti noiosi.

PESCI

Potreste dubitare delle vostre capacità, ma non dovete scoraggiarvi. Cercate di guardare la vostra situazione in modo obiettivo e di capire cosa non va.



