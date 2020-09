Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Cogliete l'occasione per calmarvi e rilassarvi. Vi godrete di più i bei momenti quando darete al vostro corpo il riposo di cui ha bisogno.

SCORPIONE

Emotivamente parlando, dovresti stare bene oggi, soprattutto al mattino. È un buon momento per prendere in mano progetti che richiedono costanza.

PESCI

Ci potrebbe essere qualche conflitto oggi, soprattutto al mattino. Il tuo umore è buono, ma nel tuo approccio verso la vita c’è bisogno di più realismo.



