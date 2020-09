Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Oggi potreste essere scoraggiati per questioni non soltanto finanziarie. Forse un progetto professionale non ha funzionato come ti aspettavi.



BILANCIA

Non prendere tutto per vero oggi. Le informazioni che ricevi potrebbero non essere molto accurate. Mettete da parte i pettegolezzi.

ACQUARIO

Questo potrebbe essere un giorno molto stressante. Il tuo carico di lavoro è più pesante che mai, complici le crescenti responsabilità.



