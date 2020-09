Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata

09 settembre 2020

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata.

TORO

Le lodi che potreste ricevere questa mattina potrebbero farvi sentire al settimo cielo, ma non lasciate che questa sensazione vi dia alla testa.

VERGINE

Usate la mattina per prendervi cura di voi stessi e il pomeriggio per riflettere e meditare. Raccogliete elementi sul vostro stato interiore.

CAPRICORNO

La gente potrebbe vedervi come la personificazione del dramma oggi, ma non abbiate paura di esprimere le vostre emozioni e far uscire ogni cosa.



