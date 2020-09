Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

09 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 10 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco che cosa dicono le stelle per la giornata di oggi.

ARIETE

Oggi puoi sentirti annoiato e frustrato dalla direzione della tua vita. Ti senti sepolto sotto le responsabilità, senza il tempo di fare ciò che vuoi veramente.

LEONE

Sei particolarmente in sintonia con l'ambiente e le persone che ti circondano oggi. Ma forse ti vengono in mente troppe idee: concentrati su una.

SAGITTARIO

Divergenze di opinione nelle coppie. Sembra che ognuno di voi abbia idee precise (ma differenti) su alcuni dei valori fondamentali della vita.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.