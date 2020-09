Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 8 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Giudicare gli altri non è mai una buona idea. Specialmente se non si conoscono così bene. Meglio piuttosto cercare di capirli.

SCORPIONE

Siete stanchi di brillare di luce riflessa. Le doti e le capacità non vi mancano, per questo non dovreste sottostimarvi: è un grosso errore..

PESCI

Siete bravi a dare consigli, un po’ meno ad applicarli a voi stessi e ai vostri comportamenti. Di questo passo gli altri non vi daranno più credito.

