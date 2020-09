Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 8 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Credere nelle proprie idee è fondamentale. Non è il caso di prendersela troppo, però, se qualcuno non le segue alla lettera.

VERGINE

La vostra routine vi piace, eccome, ma non credete che un piccolo sforzo in più possa tornarvi utile? Uscire dall’ordinario è importante.

Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 8 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

CAPRICORNO

Provate una forte attrazione fisica nei confronti di una persona amica. Siete un po’ spiazzati, attenzione a non agire subito d’istinto.



