Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 8 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Insistere troppo in un rapporto di coppia in cui non credete è controproducente. E' tempo di fare una serie riflessione personale.

LEONE

Essere troppo umorali rischia di crearvi problemi. Meglio trovare un equilibrio con cui relazionarvi con gli altri in modo costruttivo.

SAGITTARIO

Se state vivendo una storia a distanza, questo è il momento di stringere i denti. Se l’amore è sincero, supererete questo momento duro.



