Oroscopo del Corriere di lunedì 7 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non è la giornata giusta per sbattere la testa in questioni sentimentali. Pensate ad altro: magari potrete consolarvi davanti a una vetrina...

LEONE

La settimana potrebbe non cominciare nel migliore dei modi, ma non fatevi prendere dal panico: se ci saranno degli ostacoli, li supererete.

SAGITTARIO

Dove non arriva la logica, serve creatività. Provate a uscire dagli schemi se vi sentite intrappolati: non tutte le situazioni devono essere lineari.