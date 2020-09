Le previsioni per i tre segni d'aria per la giornata

05 settembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 6 settembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI La tua nave potrebbe arrivare in porto. Accadrà inaspettatamente e potrebbe volerci un po' di tempo per abituarsi alla nuova situazione.

Oroscopo del Corriere di domenica 6 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

BILANCIA Il cambiamento positivo raramente avviene senza sforzo. Tenetelo a mente, perché la trasformazione avviene in fretta. Potreste sentirvi in un vortice.

ACQUARIO Oggi vi svegliate sentendovi rinvigoriti. Vi sentite come se poteste realizzare qualunque cosa vi mettiate in testa: non vi resta altro che riuscirci!