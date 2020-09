Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 6 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata. Ecco che cosa dicono le stelle.

TORO

Questo è un giorno fantastico per te e scoprirai che le tendenze a lungo termine si stanno muovendo a tuo favore: merito dei tuoi sforzi.

VERGINE

Parlando dolcemente, probabilmente oggi puoi entrare o uscire da qualsiasi situazione. Hai un grande potere dentro di te: cerca di sfruttarlo!

CAPRICORNO

Oggi scoprirai che hai tutte le carte in regola per avere successo. La fortuna si incontra con la disciplina per creare una situazione perfetta.