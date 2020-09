Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 6 settembre 2020. Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

All'ordine del giorno ci sono le questioni domestiche. Potresti decidere di fare da solo le riparazioni necessarie in casa anche se la cosa non ti esalta.

LEONE

Il tatto non è il tuo punto forte. Nessuno ti accuserebbe di essere troppo sensibile alle emozioni degli altri, ma oggi potresti stupire tutti.

SAGITTARIO

Oggi vi sentite in pieno controllo e in cima al mondo. Visto che puoi fare tutto, sarebbe un buon momento per iniziare un nuovo progetto.