Oroscopo del Corriere di oggi, sabato 5 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito cosa dicono le stelle.

TORO

Tieni la mente aperta a tutte le possibilità oggi. È probabile che incontrerai qualcuno che ti darà informazioni preziose: approfittane.

VERGINE

Probabilmente non salirai su un aereo oggi, ma ti piacerebbe farlo in futuro. La tua voglia di vagabondare per il mondo è tornata alla carica.

CAPRICORNO

L'amicizia potrebbe trasformarsi in romanticismo se non stai attento. Un rapporto platonico potrebbe diventare passionale: è quello che vuoi?