Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 4 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

03 settembre 2020 a

a

a

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco le previsioni per la giornata di oggi venerdì 4 settembre 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 4 settembre 2020: Sagittario, Ariete e Leone

TORO Tenere le cose in equilibrio oggi potrebbe essere difficile. Il tuo istinto potrebbe gravitare verso una situazione amorosa fantasiosa e rilassante.

VERGINE Potresti sentire un forte legame con il tuo lato romantico oggi. I sogni e le illusioni sono pronti a entrare in scena e a portarti tra le nuvole.

CAPRICORNO Sfrutta l'energia della giornata per prendere in mano la situazione e far sì che accadano le cose così come vuoi tu: non lasciare che decidano gli altri.