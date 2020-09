Oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 3 settembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco le previsioni per la giornata di oggi giovedì 3 settembre 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

TORO

La Luna amica vi darà sostegno e sicurezza e così sarete assolutamente in grado di affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo e grande concretezza!

VERGINE

Non siate troppo impulsivi. In questo momento è quindi opportuno agire riflettendo, senza imbattervi in situazioni che potrebbero rivelarsi scomode o poco gradite.

CAPRICORNO

In questa giornata cercherete nuovi sbocchi, pianificherete nuovi programmi, vi dedicherete a nuove passioni. Insomma, scordatevi la routine!