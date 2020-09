Oroscopo del Corriere di oggi, mercoledì 2 settembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni per la giornata di oggi mercoledì 2 settembre 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

CANCRO

Stare soli potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi: non fa male ogni tanto isolarsi e prendersi del tempo, soprattutto se si litiga troppo.

SCORPIONE

Avete per la testa un progetto, ma il coraggio di metterlo in pratica ancora vi manca. Forse non è la strada giusta per voi

PESCI

Lavorare in team è una grande soddisfazione ma può portare a delle difficoltà. Cercate di trovare la giusta tecnica per collaborare.