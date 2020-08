Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 1 settembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni per la giornata di martedì 1 settembre 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

ARIETE

Può essere un buon momento per riordinare i pensieri nella vostra testa e capire davvero quale direzione prendere a lavoro e in amore.

LEONE

Mantenete la calma per evitare inutili litigi con le persone care. Non è questo il giorno giusto per chiudere le questioni irrisolte.

SAGITTARIO

Se vi rendeste conto di più del modo in cui a volte ferite le persone, sareste più sereni. Non offuscate il vostro spirito con la rabbia.