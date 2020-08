Oroscopo del Corriere di oggi, sabato 29 agosto 2020: Pesci, Cancro, Scorpione

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di acqua: Pesci, Cancro, Scorpione. Ecco le previsioni per la giornata di sabato 29 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

PESCI Esci dal tuo solito ruolo. Potrai espandere i tuoi orizzonti ma serve la disponibilità a percorrere un cammino diverso che ti dia nuove risorse.

CANCRO Segui il tuo istinto, anche se tendi ad ascoltare di più la tua ragione. Se qualcosa sembra sbagliato, è meglio fidarsi dei propri sentimenti.

SCORPIONE L'energia attuale favorisce l'espansione e la crescita. Non esitate nei vostri passi e non smettete di cercare modi per ampliare le conoscenze.