Oroscopo del Corriere di oggi, sabato 29 agosto 2020: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di terra: Vergine, Toro, Capricorno. Ecco le previsioni per la giornata di sabato 29 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

VERGINE Cercate di vedere gli incubi come modi sicuri per capire i sentimenti. A nessuno piace viverli, ma per mandarli via dovete capire quello che dicono.

TORO Non temere il cambiamento. Anche se pensi di non adattarti bene, sei molto più flessibile di quanto non ti renda conto adesso.

CAPRICORNO Usa la tua creatività per far accadere qualcosa. Puoi trovare modi nuovi e innovativi per affrontare un compito, un progetto o un problema.