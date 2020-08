Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 28 agosto 2020: Pesci, Cancro, Scorpione

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni per la giornata di venerdì 28 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

CANCRO Anche il modo in cui si organizza la propria casa o lo spazio di lavoro è un'espressione artistica, così come il look: date libero sfogo alla creatività.

SCORPIONE Se ultimamente vi siete sentiti stanchi o debilitati, probabilmente oggi la situazione cambierà. Ma fate attenzione ai continui sbalzi d'umore.

PESCI Probabilmente scoprirete che avete una grande quantità di energia da impiegare in ogni tipo di attività. Finite tutti i lavori che vanno portati a termine.